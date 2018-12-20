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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 16:42

Psikopat 'in işkence yaptığı papağan öldü!

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan , papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Önce gözaltına alınan, daha sonra ise akıl hastanesine sevk edilen Özdemir'in işkence yaptığı papağandan ise bugün acı haber geldi...

Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından önceki gün sabah saatlerinde Çağlayan'daki 'na sevk edildi.

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e 'hayvana eziyetten' işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Akıl hastanesine götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

İŞKENCEYE MARUZ KALAN BAHTİYAR HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, kötü muameleye maruz kalan papağan ile ilgili de önemli gelişmeler yaşandı.

Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen papağan, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edildi.

Süperhaber'in haberine göre "Bahtiyar" isimli papağan, yapılan tüm tıbbi müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Papağanın ölüm nedeninin kesin tespiti için kuştan alınan örnekler pataloji servisine gönderildi.

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