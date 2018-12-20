Türkiye, Murat Özdemir'i katıldığı "Yemekteyiz" ve "MasterChef" yarışmasıyla tanıdı. Agresif tavırlar sergileyen o isim, papağana işkence görüntüleriyle ortaya çıktı! Özdemir'in Instagram'a yüklediği işkence videosu infial yarattı. Cani adam, boğazını sıktığı papağanını nefessiz bıraktı. Talihiz kuşun haykırışları yüreğimizi yaktı.
AMELİYAT OLDU
Vahşet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gözaltına alınan Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası uygulandı. Caninin akıl hastanesinde yatırıldığı açıklandı. Afrika Gri cinsi papağan ise korumaya alındı. Diz ekleminde çıkık ve başında doku zedelenmesi bulunan kuş, travmayı atlatamadı. Sürekli uyku pozisyonunda olan papağanın erkeklere tepki gösterdiği açıklandı. Talihsiz kuş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyata alındı. Diz eklemi yerine yerleştirilen kuşun tedavisinin 1-2 ay süreceği vurgulandı. Öte yandan tüm Türkiye kuşun cinsine araştırdı. Afrika Gri Papağanı, ileri zekasıyla "Kuşların Einstein'ı" olarak tanımlandı. Araştırmalar söz konusu kuşun 3 yaşındaki bir çocuğun muhakeme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı.
ACUN: PSİKOPAT
Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmasından agresif tavırları nedeniyle kovulan ve papağana işkence görüntüleriyle Türkiye'yi ayağa kaldıran Murat Özdemir ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, "Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Adamın bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil" ifadelerini kullandı.
EŞSİZ CABBAR
Antalya'da yaşayan Metin Suna, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın papağanı "Cabbar"ı sahiplendi. 44 yaşındaki Cabbar'ı 24 yıldır ağzıyla besleyen Suna, zaman zaman eş olması için getirdiği dişi papağanlarla Cabbar'ın anlaşamadığını ve Cabbar'ın çok kıskanç olduğunu belirtti. Cabbar'a eş aradığını söyleyen Suna, papağanına işkence yapan Murat Özdemir'e tepki gösterdi. Görüntüleri izleyince tüylerinin ürperdiğini söyleyen Suna, "O işkenceyi kendisine çektirmek lazım" dedi.
AMELİYAT OLDU
Vahşet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gözaltına alınan Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası uygulandı. Caninin akıl hastanesinde yatırıldığı açıklandı. Afrika Gri cinsi papağan ise korumaya alındı. Diz ekleminde çıkık ve başında doku zedelenmesi bulunan kuş, travmayı atlatamadı. Sürekli uyku pozisyonunda olan papağanın erkeklere tepki gösterdiği açıklandı. Talihsiz kuş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyata alındı. Diz eklemi yerine yerleştirilen kuşun tedavisinin 1-2 ay süreceği vurgulandı. Öte yandan tüm Türkiye kuşun cinsine araştırdı. Afrika Gri Papağanı, ileri zekasıyla "Kuşların Einstein'ı" olarak tanımlandı. Araştırmalar söz konusu kuşun 3 yaşındaki bir çocuğun muhakeme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı.
ACUN: PSİKOPAT
Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmasından agresif tavırları nedeniyle kovulan ve papağana işkence görüntüleriyle Türkiye'yi ayağa kaldıran Murat Özdemir ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, "Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Adamın bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil" ifadelerini kullandı.
EŞSİZ CABBAR
Antalya'da yaşayan Metin Suna, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın papağanı "Cabbar"ı sahiplendi. 44 yaşındaki Cabbar'ı 24 yıldır ağzıyla besleyen Suna, zaman zaman eş olması için getirdiği dişi papağanlarla Cabbar'ın anlaşamadığını ve Cabbar'ın çok kıskanç olduğunu belirtti. Cabbar'a eş aradığını söyleyen Suna, papağanına işkence yapan Murat Özdemir'e tepki gösterdi. Görüntüleri izleyince tüylerinin ürperdiğini söyleyen Suna, "O işkenceyi kendisine çektirmek lazım" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.