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  • Son Güncelleme: 01.01.2019 07:42

'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da ? 1 Ocak 2019

Yeni yılın ilk gününde tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarının bugün yağışlı havanın etkisi altında kalacağı aktarılırken, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki ama ? ? ? Kar yağacak mı? İşte 1 Ocak 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

1 Ocak 2019 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni yılın ilk gününde hava durumu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İnternet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış görüleceği bilgisi aktarıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Takvim.com.tr olarak yeni yılın ilk gününde hava durumu ile ilgili gelişmeleri sizler için derledik...

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