1 Ocak 2019 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni yılın ilk gününde hava durumu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İnternet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış görüleceği bilgisi aktarıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Takvim.com.tr olarak yeni yılın ilk gününde hava durumu ile ilgili gelişmeleri sizler için derledik...
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