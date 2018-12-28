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Portakal ve biber e karşı ilaç etkisi yapıyor

Kadınları tehdit eden rahim ağzı i, ağrılı ilişki ve akıntı gibi belirtiler gösteriyor. Doğru beslenme ise hastalıkla savaşta önemli rol oynuyor. Özellikle portakal, biber ve ahududu ilaç etkisi yapıyor.



Halk arasında rahim ağzı olarak bilinen 'serviks kanseri' kadınların kabusu oluyor. Op. Dr. Betül Görgen, uyarıyor: Rahim ağzı, meme kanserinden sonra kadınlarda sık görülen 2. kanser türü olarak biliniyor. Her yıl 500 bin kişi, bu hastalığa yakalanıyor. Cinsel yolla bulaşan bir virüs olan HPV, rahim ağzı kanserine yol açıyor. HPV aşıları, bu virüse karşı korunma sağlıyor. Ayrıca düzenli olarak yapılan pap smear taramaları da kanser öncesi lezyonların erken dönemde yakalanmasını mümkün hale getiriyor.
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