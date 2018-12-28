Halk arasında rahim ağzı olarak bilinen 'serviks kanseri' kadınların kabusu oluyor. Op. Dr. Betül Görgen, uyarıyor: Rahim ağzı, meme kanserinden sonra kadınlarda sık görülen 2. kanser türü olarak biliniyor. Her yıl 500 bin kişi, bu hastalığa yakalanıyor. Cinsel yolla bulaşan bir virüs olan HPV, rahim ağzı kanserine yol açıyor. HPV aşıları, bu virüse karşı korunma sağlıyor. Ayrıca düzenli olarak yapılan pap smear taramaları da kanser öncesi lezyonların erken dönemde yakalanmasını mümkün hale getiriyor.
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