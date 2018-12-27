Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, Rıfat Atahan'a ait tüpgaz bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, Rıfat Atahan'a ait tüpgaz bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
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