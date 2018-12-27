korktuğu hastalıklarınbaşında,şüphesiz yumurtalıkkanseri geliyor.Kanser türleri arasında7'nci sırada görülüyor.Kadın ölümlerineneden olan kanserlerarasında ise 5'inci sıradabulunuyor. Rakamlar,korkutucu tabloyu gözler önüneseriyor.kadınlardasık görülen yumurtalık kanseriyle ilgilibilinmesi gerekenleri anlatıyor... Sebebitam olarak bilinmeyen bu hastalık,daha çokBunun yanı sıra aşırı kilolu olmak,35 yaşından sonra doğum yapmak dayumurtalık kanserine yakalanma riskiniartırıyor.