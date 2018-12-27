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Yumurtalık inde kritik yaş 63

Kilolu kadınlarda daha sık görülen yumurtalık i, 63 yaşını bekliyor! Korunmanın yolu, yeşil çaydan geçiyor.



Kadınların korktuğu hastalıkların başında, şüphesiz yumurtalık kanseri geliyor. Kanser türleri arasında 7'nci sırada görülüyor. Kadın ölümlerine neden olan kanserler arasında ise 5'inci sırada bulunuyor. Rakamlar, korkutucu tabloyu gözler önüne seriyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınlarda sık görülen yumurtalık kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor... Sebebi tam olarak bilinmeyen bu hastalık, daha çok 63 yaş ve üzeri kadınlarda ve beyaz tenli kadınlarda görülüyor. Bunun yanı sıra aşırı kilolu olmak, 35 yaşından sonra doğum yapmak da yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırıyor. Uzmanlar, bu nedenle kadınlara erken yaşta anne olmayı öneriyor.
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