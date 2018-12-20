ABD'den Suriye için yeni karar!

Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'den yeni bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, "Suriye'deki hava saldırıları da sona erecek." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'den yeni bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, "Suriye'deki hava saldırıları da sona erecek." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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