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  • 20.12.2018 16:50

'den için yeni karar!

'den 'den çekilme kararıyla ilgili son dakika bir açıklama geldi. 'a konuşan ABD'li yetkililer, "Suriye'deki hava saldırıları da sona erecek." dedi.

ABD'den Suriye için yeni karar!

'den çekileceğini açıklayan 'den yeni bir açıklama geldi. 'a konuşan ABD'li yetkililer, "Suriye'deki hava saldırıları da sona erecek." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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