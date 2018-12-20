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  • 20.12.2018 18:22

: Tıp öğrencisi 'de 4'üncü kattan düşerek öldü

Bakırköy'de bulunan bir alış veriş merkezi ()'nin 4'üncü katta olan yemek katından beton zemine düşen 19 yaşındaki tıp öğrencisi hayatını kaybetti.

AVM'de şok ölüm!
Olay, saat 15.00 sıralarında Bakırköy'de bulunan bir 'de meydana geldi. İddiaya göre, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi (19), henüz belirlenemeyen bir şekilde 4'üncü katta bulunan yemek katından beton zemine düştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Baturay Serper'i yaralı olarak AVM'nin hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serper, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Serper'in düştüğü noktada olayın hemen ardından temizlik yaptırdıkları iddiasıyla AVM yetkilileri hakkında tutanak tuttu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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