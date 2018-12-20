İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da uygulanacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un 6 ilçesinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İşte İSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler: Kaptanpaşa Mah,Kücük Piyale Mah,Kadı Mehmet Mah,Bedrettin Mah,Evliya Celebi Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Mehter Ceşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:40
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler: Fikirtepe Mah,Hasanpaşa Mah,Merdivenköy Mah,Acıbadem Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 08:54
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
Arıza Kesinti
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 15:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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