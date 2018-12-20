İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da uygulanacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un 6 ilçesinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte İSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler: Kaptanpaşa Mah,Kücük Piyale Mah,Kadı Mehmet Mah,Bedrettin Mah,Evliya Celebi Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler: Mehter Ceşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:40

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler: Fikirtepe Mah,Hasanpaşa Mah,Merdivenköy Mah,Acıbadem Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 08:54

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 13:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 15:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.