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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 16:30

'den su kesintisi açıklaması! 'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık 2018

tarafından yapılan açıklama göre, 'da bugün 6 ilçede su kesintisi yaşanıyor. 6 ilçede içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım çalışması yapıldığı ve bu nedenle su kesintisi yapıldığı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da uygulanacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un 6 ilçesinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte İSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler: Kaptanpaşa Mah,Kücük Piyale Mah,Kadı Mehmet Mah,Bedrettin Mah,Evliya Celebi Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Mehter Ceşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 15:40
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy
Etkilenen Mahalleler: Fikirtepe Mah,Hasanpaşa Mah,Merdivenköy Mah,Acıbadem Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 20.12.2018 - 08:54
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

Arıza Kesinti
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 15:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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