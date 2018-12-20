ABD Başkanı Trump, "Suriye'de DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım sırasında orada bulunmamızın tek sebebi buydu" açıklamasını yaptı. Ardından Beyaz Saray, alınan tarihi kararı açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. Çekilme 60 ila 100 günde tamamlanacak" dedi. ABD'li yetkili çekilme kararının Trump ve Erdoğan arasında geçtiğimiz Cuma günü yapılan telefon görüşmesinden sonra alındığını belirtti. Aynı yetkili görüşmenin ardından alınan kararların uygulanmaya başladığını söyledi. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Suriye'deki ABD Dışişleri personelinin 24 saatte çekileceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı da "Askerlerin dönüşü başladı, ancak DEAŞ'a karşı savaş bitmedi" yorumunda bulundu.
2 BİN ABD ASKERİ VAR
ABD, Suriye'nin kuzeyinde, YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor. Ülkede şu anda 2000 ABD askeri bulunuyor.
YPG'Yİ KORKU SARDI
ABD askerlerinin arkasına saklanan YPG'li teröristleri, çekilme kararının ardından büyük korku sardı.
RUSYA: ÇÖZÜM OLASILIKLARI ARTTI
ABD'nin çekilme kararı sonrasında; Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu kararın ülkede siyasi çözüm için olasıklar yarattığını bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ellwood, Trump'ın DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığı sözlerine yanıt vererek "Kesinlikle katılmıyorum. (DEAŞ) başka türlü aşırılık şekillerine büründü ve tehdit hâlâ geçerli" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceğini açıkladı.
PENTAGON ÇEKİLMEYİ İSTEMEDİ
New York Times (NYT), Pentagon yetkililerinin Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için çok uğraştığını yazdı. Ancak ABD Başkanı'nın bunu kabul etmediğini belirtti. Trump'ın partisinden senatör Lindsey Graham da, bu eylemin "DEAŞ, Esad ve Rusya için büyük bir kazanım" olacağını öne sürdü.
DOLAR DÜŞTÜ
ABD'nin Suriye'den çıkma kararı, piyasaları da hareketlendirdi. Dün sabah güne 5.33 civarında başlayan Dolar/ TL, kararı sonrasında 5.2116'ya kadar geriledi.
2 BİN ABD ASKERİ VAR
ABD, Suriye'nin kuzeyinde, YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor. Ülkede şu anda 2000 ABD askeri bulunuyor.
YPG'Yİ KORKU SARDI
ABD askerlerinin arkasına saklanan YPG'li teröristleri, çekilme kararının ardından büyük korku sardı.
RUSYA: ÇÖZÜM OLASILIKLARI ARTTI
ABD'nin çekilme kararı sonrasında; Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu kararın ülkede siyasi çözüm için olasıklar yarattığını bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ellwood, Trump'ın DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığı sözlerine yanıt vererek "Kesinlikle katılmıyorum. (DEAŞ) başka türlü aşırılık şekillerine büründü ve tehdit hâlâ geçerli" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceğini açıkladı.
PENTAGON ÇEKİLMEYİ İSTEMEDİ
New York Times (NYT), Pentagon yetkililerinin Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için çok uğraştığını yazdı. Ancak ABD Başkanı'nın bunu kabul etmediğini belirtti. Trump'ın partisinden senatör Lindsey Graham da, bu eylemin "DEAŞ, Esad ve Rusya için büyük bir kazanım" olacağını öne sürdü.
DOLAR DÜŞTÜ
ABD'nin Suriye'den çıkma kararı, piyasaları da hareketlendirdi. Dün sabah güne 5.33 civarında başlayan Dolar/ TL, kararı sonrasında 5.2116'ya kadar geriledi.
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