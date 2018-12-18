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  • 18.12.2018 13:31
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 14:06

işkence yapan psikopat 'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Önceki gün yaptığı işkenceyle gündeme gelen psikopat bu sabah gözaltına alındı. Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Papağana işkence yapan Murat Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı

hesabından yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören adliyeye getirildi. Basın mensuplarının soruları üzerine "Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım diyen Özdemir'in, emniyetteki ifadesinde de "Alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan , papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki 'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine "Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadımö dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.

ALKOL ALDIM NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM
Geceyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde geçiren Murat Özdemir'in "Katıldığım yarışmada haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra kendimi toparlayamadım. Psikolojim bozuldu. Dün de alkol aldım. Onun da etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

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