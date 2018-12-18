Önceki gece papağana yaptığı işkenceyle gündeme gelen Murat Özdemir sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Masterchef yarışmasından sergilediği tavırlar ve tutarsız hareketleri nedeniyle elenen Murat Özdemir'in papağana uygulandığı şiddetin ardından gözaltına alındı.Gece polis merkezinde tutulan Özdemir'in alkollü olduğu belirtildi. Murat Özdemir işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
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