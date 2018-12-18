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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 12:06

Papağana işkence yapan adliyeye sevk edildi

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken adliyeye sevkedildi. Gece polis merkezinde tutulan Özdemir'in alkollü olduğu belirtildi. Murat Özdemir işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

Önceki gece papağana yaptığı işkenceyle gündeme gelen sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Masterchef yarışmasından sergilediği tavırlar ve tutarsız hareketleri nedeniyle elenen Murat Özdemir'in papağana uygulandığı şiddetin ardından gözaltına alındı.Gece polis merkezinde tutulan Özdemir'in alkollü olduğu belirtildi. Murat Özdemir işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

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