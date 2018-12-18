İstanbul'da halen hafif olarak görülen sağanak yağış bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.







Ayrıntılar gelecek...