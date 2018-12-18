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  • 18.12.2018 14:05
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 14:42

İstanbul'da son dakika: 'den kar yağışı uyarısı! Kar ne zaman yağacak?

'den yapılan son dakika açıklamasıyla beraber, İstanbulluların merakla beklediği 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu yanıt buldu. İstanbul’da halen hafif olarak görülen sağanak yağış bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenecek. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son tahminleri...

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbul'da halen hafif olarak görülen sağanak yağış bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Ayrıntılar gelecek...

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