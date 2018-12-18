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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 11:15

Son dakika: Masterchef 'in olay yaratacak görüntüleri ortaya çıktı

Masterchef yarışmasından sergilediği tavırlar ve tutarsız hareketleri nedeniyle elenen 'in a uygulandığı şiddetin ardından aylar önce katıldığı yemek programındaki görüntüleri yeniden gündeme geldi. Görüntülerde programın sunucusu 'Niye çığlık çığlığa bu papağan' sorusunu soruyor. Murat Özdemir ise "Beni sevmiyor" diyerek yanıt veriyor.

a yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken , polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden getirildiği sırada ünlü televizyoncu 'ya seslenen Özdemir'den Tarım ve Orman Bakanlığı da şikayetçi oldu.

YARIŞMADAKİ GÖRÜNTÜLERİ AKILLARA GELDİ

Adını yarışma programıyla duyuran Murat Özdemir'in papağana işkence yaptığı videonun yankıları sürüyor.

Özdemir'İn Jako cinsi papağana uygulandığı şiddetin ardından aylar önce katıldığı yarışmadaki görüntüleri yeniden gündeme geldi.

'NİYE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BU PAPAĞAN?'

'nun sunduğu yarışma programına katılan Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu'nun 'papağanınız konuşmuyor hiç' sorusuna Özdemir, 'konuşur, yaklaşayım' cevabını vermişti.

Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da 'Niye çığlık çığlığa bu papağan' sorusunu sormuştu. Özdemir de 'beni sevmiyor' ifadelerini kullanmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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