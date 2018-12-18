Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden getirildiği sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya seslenen Özdemir'den Tarım ve Orman Bakanlığı da şikayetçi oldu.

YARIŞMADAKİ GÖRÜNTÜLERİ AKILLARA GELDİ

Adını yarışma programıyla duyuran Murat Özdemir'in papağana işkence yaptığı videonun yankıları sürüyor.

Özdemir'İn Jako cinsi papağana uygulandığı şiddetin ardından aylar önce katıldığı yarışmadaki görüntüleri yeniden gündeme geldi.

'NİYE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BU PAPAĞAN?'

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu yarışma programına katılan Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu'nun 'papağanınız konuşmuyor hiç' sorusuna Özdemir, 'konuşur, yaklaşayım' cevabını vermişti.

Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da 'Niye çığlık çığlığa bu papağan' sorusunu sormuştu. Özdemir de 'beni sevmiyor' ifadelerini kullanmıştı.