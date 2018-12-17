Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri büyük tepki topladı. Eline aldığı papağanın boğazını sıkarak işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.

Acun Ilıcanlı'nın kanalında yayınlanan Yemekteyiz ve Masterchef yarışmalarıyla ünlü olan Murat Özdemir, yaptığı hareketlerle tepki toplamaya devam ediyor.Programdan Survivor'a gideceğim diyerek diskalifiye olan Masterchef Murat , gündemden düşmemek için her yolu deniyor. Daha önce AVM 'de sergilediği anlamsız hareketler, ellerini kesmesi, kollarını doğramak gibi skandallara imza atan MasterChef Murat, son skandalıyla bardağı taşırdı!Bir papağanı eline alarak boğazını zorlayan Murat Özdemir, küfürler yağrıdrı. MasterChef Murat, tüm hayvanseverlerin tepkisi çekti. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdıran vatandaşlar, derhal gereğinin yapılmasını istedi.

"YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Murat Özdemir'in papağanına yaptıkları sosyal medyada olay oldu. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği gözüküyor. Papağanının acı içerisinde bağırışları ise hayvan sevenlerin yüreklerini dağladı. Bir sosyal medya kullanıcısı MasterChef Murat'ın videosuna yorum yaparak, "Ya bu adam ne yapıyor Allah kahretsin hayvana eziyet ediyorsun." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yetkilileri göreve davet ediyorum bu nasıl bir işkencedir. Hayvanı öldürecek neredeyse." yorumunu yaptı.