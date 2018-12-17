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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 22:59

Masterchef programı ile ünlü olan 'den papağana işkence

'nın MasterChef yarışması ile ünlü olan Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki çekti. da infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı şikayette bulundu.

'MasterChef Murat'tan papağana işkence! Tepkiler dinmiyor...

'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri büyük tepki topladı. Eline aldığı papağanın boğazını sıkarak işkence yapan Özdemir için kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.

Acun Ilıcanlı'nın kanalında yayınlanan Yemekteyiz ve Masterchef yarışmalarıyla ünlü olan Murat Özdemir, yaptığı hareketlerle tepki toplamaya devam ediyor.



BU KEZ HADDİNİ AŞTI!
Programdan Survivor'a gideceğim diyerek diskalifiye olan , gündemden düşmemek için her yolu deniyor. Daha önce 'de sergilediği anlamsız hareketler, ellerini kesmesi, kollarını doğramak gibi skandallara imza atan MasterChef Murat, son skandalıyla bardağı taşırdı!

Bir papağanı eline alarak boğazını zorlayan Murat Özdemir, küfürler yağrıdrı. MasterChef Murat, tüm hayvanseverlerin tepkisi çekti. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdıran vatandaşlar, derhal gereğinin yapılmasını istedi.

"YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"
Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Murat Özdemir'in papağanına yaptıkları sosyal medyada olay oldu. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği gözüküyor. Papağanının acı içerisinde bağırışları ise hayvan sevenlerin yüreklerini dağladı. Bir sosyal medya kullanıcısı MasterChef Murat'ın videosuna yorum yaparak, "Ya bu adam ne yapıyor Allah kahretsin hayvana eziyet ediyorsun." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yetkilileri göreve davet ediyorum bu nasıl bir işkencedir. Hayvanı öldürecek neredeyse." yorumunu yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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