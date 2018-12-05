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değilmiş

yine başardı... Bakıcısına bırakılan bebeğin babasının dolandırıcı olduğu ortaya çıktı

Masal değilmiş

Atv'nin reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te izleyiciler dün büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre baba tarafından 2 ay önce bakıcısı 'a teslim edilen bebek ortada kaldı. Bebekle bir başına kalan bakıcı Aysun Yıldırım ise durum karşısında çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta buldu. Programda yaşananları anlatan bakıcı Yıldırım; "Masal'a bakarım ama bu çocuk kimin çocuğu? Yolda bir polis çevirse kendimi nasıl anlatırım" dedi. Müge Anlı ve ekibi yine imkansızı başardı. Mehmet Süzer'in dolandırıcılık suçu nedeniyle polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Mehmet Süzer'in daha önce ailesi tarafından evlatlıktan reddedildiği de programda anlaşıldı.



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