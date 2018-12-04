Müge Anlıda ortalık yine karıştı! Birgül Memişin çocuğunun öz babası kim? 4 Aralık

Müge Anlı'da ortalık yine karıştı! Birgül Memiş'in çocuğunun öz babası kim? 4 Aralık
Müge Anlı canlı yayınında bugün, Birgül Memiş ile eski eşi Faruk Aydın yine karşı karşıya geldi. 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında taraflar birbirini yalanlamaya devam etti. Birgül Memiş'in oğlu Görkem'in ve eski eşinin yaşadığı Ardahan Koyupınar Köyü sakinleri Birgül Hanım'ı suçladı. Peki, Birgül Memiş'in eski kocasından olmadığını iddia ettiği çocuğun babası kim? Müge Anlı ekibiyle DNA testi yaptırmaya giden Birgül Memiş, oğluyla karşılaştığı zaman duygu dolu anlar yaşadı. Oğlu Görkem annesini değil babasını istedi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kişiler Birgül Memiş ve eski eşi Faruk Aydın hakkında neler anlattı? İşte 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
4 Aralık 2018 Salı, 12:01:41 Güncelleme: 12:17:07
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu alıkoyduğunu iddia eden Birgül Memiş'in hikayesi izleyenleri hayrete düşürmüştü.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA BİRGÜL MEMİŞ İLE İLGİLİ ŞOK İDDİALAR!
"Birgül'e kızdığınızın farkındayım ama Bilgül'ün de çok farklı bir hayatı var. Çok açıklayarak söyleyemiyoruz ama Birgül zamanında bir akrabasının tecavüzüne uğramış. Bunu ailesi kabul etmiyor. Brigül'ün yalan söylediğini düşünüyor ve sahip çıkmıyor. Birgül o zaman 17 yaşında ve Birgül'ü aile kabul etmiyor dışlıyorlar. Sonra bir erkek kardeşi de benzer bir olaya maruz kalıyor. O çocuğunda hayatı kayıyor. Ben iki kardeşi tanıdım iki kardeşi de yitik."
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