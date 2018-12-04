Müge Anlıda ortalık yine karıştı! Birgül Memişin çocuğunun öz babası kim? 4 Aralık

"Birgül'e kızdığınızın farkındayım ama Bilgül'ün de çok farklı bir hayatı var. Çok açıklayarak söyleyemiyoruz ama Birgül zamanında bir akrabasının tecavüzüne uğramış. Bunu ailesi kabul etmiyor. Brigül'ün yalan söylediğini düşünüyor ve sahip çıkmıyor. Birgül o zaman 17 yaşında ve Birgül'ü aile kabul etmiyor dışlıyorlar. Sonra bir erkek kardeşi de benzer bir olaya maruz kalıyor. O çocuğunda hayatı kayıyor. Ben iki kardeşi tanıdım iki kardeşi de yitik."