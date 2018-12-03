Müge Anlı'da şok eden itiraf! Birgül Memiş tecavüze uğradığını açıkladı!

Müge Anlı'da bugün Birgül Memiş'in anlattıkları herkesi şok etti. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Cuma günü 24 yaşındaki Birgül Memiş, evlikyen başka birisine aşık olduğunu ve dünyaya getirdiği çocuğun eşinden değil aşık olduğu kişiden olduğunu belirtmişti. Birgül Memiş'in iddialarına göre eski eş Faruk Bey, Birgül memiş'e çocuğunu vermiyordu. Birgün Hanım'ın anlattıklarından sonra Müge Anlı canlı yayınına bağlanan eski eş Faruk Bey, çocuğun kendisinden olduğunu ve DNA testi yapılabileceğini dile getirmişti. 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınına katılan Faruk Bey, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bu sırada Müge Anlı canlı yayınında Birgül Memiş'in tecavüze uğradığı ortaya çıktı. İşte 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 13:33:13 Güncelleme: 13:39:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





