Müge Anlı'da şok eden itiraf! Birgül Memiş tecavüze uğradığını açıkladı!

Müge Anlı'da bugün Birgül Memiş'in anlattıkları herkesi şok etti. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Cuma günü 24 yaşındaki Birgül Memiş, evlikyen başka birisine aşık olduğunu ve dünyaya getirdiği çocuğun eşinden değil aşık olduğu kişiden olduğunu belirtmişti. Birgül Memiş'in iddialarına göre eski eş Faruk Bey, Birgül memiş'e çocuğunu vermiyordu. Birgün Hanım'ın anlattıklarından sonra Müge Anlı canlı yayınına bağlanan eski eş Faruk Bey, çocuğun kendisinden olduğunu ve DNA testi yapılabileceğini dile getirmişti. 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınına katılan Faruk Bey, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bu sırada Müge Anlı canlı yayınında Birgül Memiş'in tecavüze uğradığı ortaya çıktı. İşte 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 13:33:13 Güncelleme: 13:39:33
Müge Anlıda Birgül Memişin tecavüze uğradığı ortaya çıktı! Birgül Memiş Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı?

Müge Anlı'da Birgül Memiş olayının gelişmeleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Müge Anlı'da Birgül Memiş'in çocuğunun babası olduğunu iddia eden ilk koca açıklamalarda bulunmuştu. 4 yaşındaki oğlunun kendisinden olduğunu iddia eden baba çocuğunu vermeyeceğini söyledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Birgül Memiş hakkındaki gerçekler gün yüzüne çıkıyor.

Müge Anlıda Birgül Memişin tecavüze uğradığı ortaya çıktı! Birgül Memiş Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı?

MÜGE ANLI'DA ŞOK EDEN GERÇEK!

Müge Anlı Türkiye'nin konuştuğu Birgül Memiş hakkında bir gerçeği canlı yayında açıkladı. Müge Anlı Birgül Memiş'in tecavüze uğradığını söyledi.

Müge Anlıda Birgül Memişin tecavüze uğradığı ortaya çıktı! Birgül Memiş Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı?

Birgül Memiş hakkında açıklamada bulunan Müge Anlı, genç kadının bir akrabası tarafından tecavüze uğradığını ve ailenin kabul etmeyerek dışladığını belirtti.

Müge Anlıda Birgül Memişin tecavüze uğradığı ortaya çıktı! Birgül Memiş Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı?

Memiş de saldırıya uğradığını ve herkesin akrabasından yana olduğunu söyledi.

Müge Anlıda Birgül Memişin tecavüze uğradığı ortaya çıktı! Birgül Memiş Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı?

Faruk Bey ile severek evlenmediğini ifade ederek bu olaydan sonra kendisini toparlamak istediğini ve evliliğin de uzun sürmeyeceği konusunda anlaştıklarını belirten Memiş, sürecin uzatıldığını ve bu noktaya gelindiğini anlattı.

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