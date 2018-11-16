Yerel seçimler için çalışmalarını hızlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile yeniden karşı karşıya geldi.
ADAYLARI ÜYELER BELİRLESİN ÖNERİSİ
İnce, Kılıçdaroğlu'ndan büyükşehirlerde adayların eğilim yoklaması sonucunda belirlenmesini istedi.
PARTİLİLERE SÖZ HAKKI YOK
Bu öneriye sıcak bakmayan CHP Lideri, partililerin belirleyeceği adayların her kesime hitap edemeyeceğini görüşünü savunarak bu öneriyi gündeminden çıkardı.
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