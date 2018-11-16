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  • 16.11.2018 10:53
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 11:14

'de 'nin önerisi kabul görmedi

yönetimi; büyükşehir adaylarının eğilim yoklaması ile belirlenmesi önerisini gündemden çıkardı.

CHPde Muharrem İncenin önerisi kabul görmedi

Yerel seçimler için çalışmalarını hızlandıran Genel Başkanı , ile yeniden karşı karşıya geldi.

ADAYLARI ÜYELER BELİRLESİN ÖNERİSİ

İnce, Kılıçdaroğlu'ndan büyükşehirlerde adayların eğilim yoklaması sonucunda belirlenmesini istedi.

PARTİLİLERE SÖZ HAKKI YOK

Bu öneriye sıcak bakmayan CHP Lideri, partililerin belirleyeceği adayların her kesime hitap edemeyeceğini görüşünü savunarak bu öneriyi gündeminden çıkardı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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