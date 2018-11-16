Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni günün hava durumu tahminlerini yayınlarken, yine birçok bölge için son dakika uyarılarında bulundu. Yapılan tahminlerde 5 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının özellikle yurdun doğu kesimlerini etkisi altına alacağı bildirildi. İstanbul ve çevresi için ise sağanak yağış tahmini yapan Meteoroloji, hava sıcaklığının 12 derece civarında olacağını tahmin etti. Vatandaşlar bu haberler üzerine bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...