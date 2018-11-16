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  • 16.11.2018 11:32

: Kar yağışı uyarısı geldi! 5 ili uyardı! ?

hakkındaki yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kış yavaş yavaş soğuk yüzünü göstermeye başlarken, yurdun doğu kesimlerinde kar yağışları görülmeye başlandı. Sıcaklıkların hızla düştüğü son günlerde vatandaşlar da yaşadıkları illere kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Haftanın son iş gününde tatil planı yapan vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle bugün hava nasıl olacak? 'a ? Hafta sonu kar yağacak mı? gibi sorulara cevap arıyor. İşte 'nin hava durumuna ilişkin tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni günün hava durumu tahminlerini yayınlarken, yine birçok bölge için son dakika uyarılarında bulundu. Yapılan tahminlerde 5 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının özellikle yurdun doğu kesimlerini etkisi altına alacağı bildirildi. İstanbul ve çevresi için ise sağanak yağış tahmini yapan Meteoroloji, hava sıcaklığının 12 derece civarında olacağını tahmin etti. Vatandaşlar bu haberler üzerine bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

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