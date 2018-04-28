Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir Mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Zeybekleri ile vakur, efeleri ile heybetli, türküleri ile yürekli İzmir, seni gönülden selamlıyorum İzmir. Sana tüm kalbimle geldim İzmir. İzmir'e bugüne kadar kendimizi tam anlamıyla anlatamadığımızı düşünüyorum.

İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir kurtuluşun şehridir. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir. İzmir 24 Haziran'da şahlanışın sembol şehri olarak da tarihe geçecektir.

İzmir'in, İstanbul'un ve Ankara'nın belli ilçelerinin oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? Türkiye için en küçük proje bir proje, vizyon üretemeyenler hatalarını laiklik kavramı altında gizlemeye çalışıyorlar. Laikliğin birilerinin bilinçli ve ısrarlı olarak yaptığı gibi din düşmanlığı gibi yorumlanmasına ve örselenmesine de karşı çıktı.

"TÜM HRİSTİYAN, MUSEVİ CEMAATLERİNİN KANAAT ÖNDERLERİNE SORUN..."

Tüm Hristiyan, Musevi cemaatlerinin kanaat önderlerine sorun, hepsinden en rahat, huzurlu dönemlerini AK Parti iktidarı döneminde yaşadıkları cevabını alırsınız. Tek kırmızı çizgimiz ülkemizin ve milletimizin aleyhinde faaliyet yürütülmemesi, özellikle de terör örgütlerine bulaşılmamasıdır.

CHP'Yİ FETÖ İHANET ÖRGÜTÜNÜN YANINDA BİZE YUMRUK ATARKEN BULDUK

Biz dinin siyasete alet edilmesine kesinlikle karşıyız ama inancını yaşamak isteyenlerin örselenmesine de karşıyız. CHP'yi FETÖ ihanet örgütünün yanında bize yumruk atarken bulduk. 15 Temmuz'da havalimanına indiğimde Bay Kemal çoktan inmiş tanklar onu korumaya almış oradan Bakırköy'e geçmişler. Bay Kemal sen darbe karşıtı değil darbecisin.

TBMM'de konuşma yapıyorlar Başbakan'ın Ilgaz Tüneli'ne saklandığını söylüyorlar, başlarındaki adam saklananlardan biri. Ama tünel bulamadı Bakırköy Belediyesi'ne gitti.

CHP bugün FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. PKK'dan PYD'ye kadar ne kadar terör örgütü varsa hepsinin sözcüsü durumunda. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4305'e ulaştı.





EY İZMİR 24 HAZİRAN'DA BU İSTİSMARCILARA CEVABINI VERİYOR MUYUZ?

Ey İzmir 24 Haziran'da bu istismarcılara cevabını veriyor muyuz? Ey İzmir tercihimizi icraatten yana kullanıyor muyuz? Ey İzmir büyük ve güçlü Türkiye'yi beraber inşa ediyor muyuz? İnşallah 24 Haziran Türkiye ile birlikte İzmir için de bir milat olacak.

Sevgili İzmirliler, erken seçim tarihi ilan edildiği 18 Nisan'dan günümüze kadar olan süreçte olanları gördünüz. Ana muhalefetin millete söyleyeceği en ufak bir çalışması olmadığını gördük. Şuanda bu meydanda Cumhur'un ittifakı var el eleyiz. Bu ittifak çok önemli. Peki muhalefet neden kılını kıpırtmadı? Çünkü bunların Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma gibi bir gayreti yok.

TAYYİP ERDOĞAN'A DİKTATÖR DİYECEKSİN, DİKTATÖRLÜĞÜN ALASINI YAPACAKSIN

Meclis'te bakıyorum arka tarafta milletvekilleri ağlıyor. Kendi yuvasından genel başkanları onları kovuyor. 23 Nisan'da baktım koltuklar bomboş bu 15 kişi sözde partinin koltuklarına oturmamışlar. Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin, diktatörlüğün alasını yapacaksın. Bu milli iradeye saygısızlıktır. Tarih bunu Güneş Motel'de yazdı şimdi de Bay Kemalle yazdı.

Bunlar siyaseti millet için yapmıyorlar, içerdeki ve dışardaki Soroslar için yapıyorlar. Zannediyorlar Tayyip Erdoğan olmasa millet bunları baş tacı yapıyor, beni Soros getirmedi, milletim getirdi, milletim. Biz eserlerimizle ortadayız.





İBRAHİM TATLISES DE SAHNEYE ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstad yaylaları söylüyor. Burada da söyler misin? (Tatlıses sahnede yaylaları söyledi)" dedi.

Şu susuz İzmir'e suyu getiren biziz ya, Büyükşehir Belediyesi'nin konusu olan bir konuda talimat verdik DSİ'ye suyu getirdik. Çok çalışmalıyız, terledik terliyoruz ve terleyeceğiz. Daha çok çalışacağız, İzmir'i İstanbul'a bağlayacağız. İstanbul-İzmir 3,5 saate inecek mi? AK Parti iktidar bu ya. İstanbul- Bursa 1 saat 15 dakikaya düştü, yollar pırıl pırıl. Yeşil alanların peyzajı bittiği zaman zevk için seyahat edeceksiniz.

BİZ GELDİK ADNAN MENDERES HAVAALANINI YAPTIK

Biz geldik Adnan Menderes havaalanını yaptık. Koskoca İzmir'e böyle bir havalimanı yakışmaz mı? Neden daha önce yapmadılar? Türkiye'yi 2023 hedeflerimize ulaştırmamız için ülkemizi 2 kat daha büyütmemiz lazım. Bunun için demokrasi, hak ve özgürlükler üzerine gideceğiz.

İzmir tercihini 24 Nisan'da kalkınmadan yana kullanmaya hazır mı? Biz hep eser siyaseti yaptık. Bizim siyasetimiz hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütme siyaseti olmadı.