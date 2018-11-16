On binlerce kişi online para ödüllü yarışma programı olan Hadi'yi oynuyor. Hadi ipucu sorusu, Hadi'nin resmi instagram hesabından paylaşıldı. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugün 12.30'da yapılacak yarışması için vatandaşlar heyecan içinde. İkramiye kazanabilmek umuduyla ve bilgilerini test edebilmek amacıyla yarışmaya katılan vatandaşlar, ipucu sorusu yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Hadi ipucu sorusu olan, 'aydınlatmada kullanılan ayaklı lamba nedir?' sorusunun cevabı ne? İşte 16 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 KASIM 2018)

Soru: Aydınlatmada kullanılan ayaklı lamba nedir?

CEVAP: Abajur