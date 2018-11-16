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  • 16.11.2018 10:25

16 Kasım: Aydınlatmada kullanılan ayaklı lamba nedir? 12.30

yarışmasının bugünkü ipucu sorusu yayınlandı. Aydınlatmada kullanılan ayaklı lamba nedir, nda yer aldı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışma öncesi ipucu sorusu yayınlanan Hadi ekibi, yaptığı paylaşımda, ev dekorasyonunun önemli bir parçası olan bir aydınlatma aracının adını sordu. Peki, aydınlatmada kullanılan ayaklı lamba nedir? İşte ipucu sorusu ve yanıtı...

On binlerce kişi online para ödüllü yarışma programı olan Hadi'yi oynuyor. Hadi ipucu sorusu, Hadi'nin resmi instagram hesabından paylaşıldı. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugün 12.30'da yapılacak yarışması için vatandaşlar heyecan içinde. İkramiye kazanabilmek umuduyla ve bilgilerini test edebilmek amacıyla yarışmaya katılan vatandaşlar, ipucu sorusu yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Hadi ipucu sorusu olan, 'aydınlatmada kullanılan ayaklı lamba nedir?' sorusunun cevabı ne? İşte 16 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 KASIM 2018)

Soru: Aydınlatmada kullanılan ayaklı lamba nedir?

CEVAP: Abajur

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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