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İl Başkanları: süreci partimize zarar veriyor

59 İl Başkanı, Genel Başkan Kılıçdarolu'na destek vermek için ortak basın açıklaması yaptı.

CHPli başkanları kurultay korkusu sardı

İl Başkanları 'da toplanarak 'na destek açıklaması yaptı.

İl başkanlarının ortak basın açıklamasını Ankara CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Güvener kürsüdeyken il başkanları da arkasında yer aldı.

"PARTİMİZİ KURULTAYA GÖTÜRMEK DOĞRU DEĞİL"

Güvener şunları söyledi: "16 yıllık AKP iktidari sonrası demokrasi, kişilerin hak ve özgürlükleri gerilemiştir, hukukun üstünlüğü ilkesi çökmüştür. Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ülkemiz geriye gitmiştir. Dış politika tek adamın keyfi politikalarına terk edilmiştir. Bunlar ortaydaken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek tek adama hizmet etmektir.

"İMZA SÜRECİ PARTİMİZE ZARAR VERİYOR"

süreci partimize zarar vermektedir. 24 Haziran'dan sonra daha seçim sonuçları analiz edilmeden olağanüstü kurultay çağrısı yapmak doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan önce birlik halinde bu karardan çıkabilmektir."

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 11:39
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