Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecekler.
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak.
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