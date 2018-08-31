Yol Durumu
  1. ÖSYM 2017-2018 taban puanları listesi

Üniversite ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2018 ek tercih dönemi

tarafından gece saatlerinde açıklanan tercih sonuçları sonrası açıkta kalan adayları ek tercih heyecanı sardı. YKS ek tercih döneminin ne zaman olduğunu merak eden adaylar bu konuda araştırma yapmaya başladı. İşte 2018 YKS ek tercih dönemi hakkında son dakika bilgileri...

Üniversite ek tercih dönemi ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecekler.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak.

Etiketler: ,
  • 31 Ağustos 2018, Cuma 11:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar