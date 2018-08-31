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tercih sonuçları sorgulama! YKS tercih sonuçları açıklandı! Tıkla YKS tercih sonucunu öğren

gece yarısı sürprizi ile üniversite adayı gençlerin son günlerde en çok merak ettiği konuların başında gelen tercih sonuçlarını açıkladı. YKS tercih sonuçlarının açıklandığı haberini alan gençler ÖSYM'nin sitesine akın etti. Tercih sonuçlarını sorgulayan adayları şimdi de üniversite kayıt heyecanı sardı. Şimdi de üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? üniversite kaydı nasıl yapılır? üniversite kaydı için istenen belgeler nelerdir? sorularına cevap arayan gençler yine internette arama yapmaya başladı. İşte üniversite kayıt dönemi ve YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı

Milyonlarca üniversite adayı genç ve ailelerin merakla beklediği YKS tercih sonuçları 31 Ağustos Cuma gününün ilk saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar ÖSYM sitesine akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle site bir süre kitlenirken daha sonra problem ortadan kalkarak erişime yeniden açıldı. Adaylar sonuçların açıklandığı haberini alır almaz YKS tercih sonuçları sorgulama, YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercih sonuçları öğren, üniversite tercih sonuçları sorgulama gibi aramalar yapmaya başladı. Biz de takvim.com.tr olarak sizler için YKS tercih sonuçları sonrasında yaşanacak süreci derledik. İşte üniversite kayıt takvimi ve YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler...

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 09:05
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