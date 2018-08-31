Milyonlarca üniversite adayı genç ve ailelerin merakla beklediği YKS tercih sonuçları 31 Ağustos Cuma gününün ilk saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar ÖSYM sitesine akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle site bir süre kitlenirken daha sonra problem ortadan kalkarak erişime yeniden açıldı. Adaylar sonuçların açıklandığı haberini alır almaz YKS tercih sonuçları sorgulama, YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercih sonuçları öğren, üniversite tercih sonuçları sorgulama gibi aramalar yapmaya başladı. Biz de takvim.com.tr olarak sizler için YKS tercih sonuçları sonrasında yaşanacak süreci derledik. İşte üniversite kayıt takvimi ve YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler...