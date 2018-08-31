Son günlerin en popüler uygulaması Hadi bilgi yarışması için yeni ipucu sorusu geldi. Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Hadi'nin bugün saat 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu olarak Daltonlar'ın isimleri geldi. İşte Red Kit'teki Dalton Kardeşler'in isimleri ve özellikleri...
'Hadi bilgi yarışması' ipucu sorusu: Red Kit'teki Daltonlar'ın isimleri nelerdir? Dalton Kardeşler'in isimleri ve özellikleri nedir?
Red Kit; Belçikalı sanatçı Maurice de Bevere tarafından özgün adıyla Lucky Luke bir zamanların en sevilen karikatürüyken bu sevgiyi çizgi filme dönüştürerek harika bir çıkış yakalayan çizgi karakteridir. Red Kit, Red Kit'in yakın dostu Düldül ve Dalton Kardeşler yıllarca hafızalardan silinmedi. Hadi yarışması bugünkü ipucu sorusu Daltonlar'ın isimleri nelerdir olarak karşımıza çıktı. Son günlerin en popüler uygulaması olan 'hadi' bilgi yarışması Red Kit sorusu ile günümüz gençlerine Red Kit'i yeniden aşılamayı başardı. İşte hadi bilgi yarışmasının bugünkü ipucu sorusu; Red Kit'teki Daltonlar'ın isimleri nelerdir, Dalton Kardeşler'in isimleri ve özellikleri nedir sorusunun cevabı...
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