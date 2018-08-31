Son günlerin en popüler uygulaması Hadi bilgi yarışması için yeni ipucu sorusu geldi. Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Hadi'nin bugün saat 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu olarak Daltonlar'ın isimleri geldi. İşte Red Kit'teki Dalton Kardeşler'in isimleri ve özellikleri...