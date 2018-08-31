ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte kazandıkları üniversiteler belli olan milyonlarca aday üniversite sevincini yaşıyor. Açıkta kalan yüz binlerce aday ise ek tercihler öncesi yeniden 2018 YKS taban ve tavan puan araştırması yapmaya başladı. Ek tercihle yerleşme hayali kuran adaylar 2018 YKS taban ve tavan puanları, 2018 üniversite taban ve tavan puanları, üniversite tercih puanları gibi aramalar yapmaya başladı. Sizler için YKS üniversite taban ve tavan puanlarını derledik...
ÖSYM 2017-2018 taban puanları listesi - Tercih kılavuzu ve kontenjan listesi
YKS tercih sonuçlarıyla birlikte herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen yüz binlerce aday üniversite ek tercih dönemi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. 2018 YKS taban ve tavan puanları araması yapan adaylar böylece ek tercih döneminde kendilerine uygun üniversite seçmeyi amaçlıyor. İşte 2018 YKS taban ve tavan puanları sıralı tam liste...
Etiketler: ÖSYM , taban puan , YKS
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