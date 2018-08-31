ÖSYM 2017-2018 taban puanları listesi

ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte kazandıkları üniversiteler belli olan milyonlarca aday üniversite sevincini yaşıyor. Açıkta kalan yüz binlerce aday ise ek tercihler öncesi yeniden 2018 YKS taban ve tavan puan araştırması yapmaya başladı. Ek tercihle yerleşme hayali kuran adaylar 2018 YKS taban ve tavan puanları, 2018 üniversite taban ve tavan puanları, üniversite tercih puanları gibi aramalar yapmaya başladı. Sizler için YKS üniversite taban ve tavan puanlarını derledik...