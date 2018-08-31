ÖSYM 2017-2018 taban puanları listesi - Tercih kılavuzu ve kontenjan listesi
ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte kazandıkları üniversiteler belli olan milyonlarca aday üniversite sevincini yaşıyor. Açıkta kalan yüz binlerce aday ise ek tercihler öncesi yeniden 2018 YKS taban ve tavan puan araştırması yapmaya başladı. Ek tercihle yerleşme hayali kuran adaylar 2018 YKS taban ve tavan puanları, 2018 üniversite taban ve tavan puanları, üniversite tercih puanları gibi aramalar yapmaya başladı. Sizler için YKS üniversite taban ve tavan puanlarını derledik..
Her anne babanın hayali çocuklarının iyi üniversiteler de okuyup başarılı birer kariyer sahibi olmasıdır. Kariyerlerinin ilk adımında YKS sonuçlarından sonra tercih maratonuna giren milyonlarca öğrenci büyük bir ilgiyle ÖSYM üniversite taban puanlarını araştırıyor. 2017-18 ÖSYM taban puanları listesini sizler için hazırladık.
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih listeleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında oluşturacak. ÖSYM tarafından tercih süreci başladığında, 2018 yılı tercih kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar tercih kılavuzunu inceleyerek yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Tercih listeleri oluşturulduktan sonra adaylar, puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. İlk tercih işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlar için adaylar, ikinci defa tercih işlemi yapabilecek.
YKS tercihi yapacak olan adaylar, tercih listesine en fazla 24 program ekleyebilecek. ÖSYM tarafından tanınan 24 tercih hakkının kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar hedefleri doğrultusunda tercih listesini oluşturup, istenilen sayıda yükseköğretim programını listesine ekleyebilir. Tercih listesi oluşturulurken en fazla istenilen programın ilk sıraya yazılması gerekir.
YKS İSTATİSTİKLERİ
ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.
Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.
TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.