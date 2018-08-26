32 yaşındayım. Eşimle ilişkide sertliğim 14 dakika sürüyor. Ama eşim mutlu değil. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?
Stres cinsel hayatı etkiler mi?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: Nafiz Karagözoğlu , cinsel ilişki
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