Yol Durumu
  1. İstanbul'da dehşete düşüren görüntü!

Stres cinsel hayatı etkiler mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Stres cinsel hayatı etkiler mi?

32 yaşındayım. Eşimle ilişkide sertliğim 14 dakika sürüyor. Ama eşim mutlu değil. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?

Etiketler: ,
  • 26 Ağustos 2018, Pazar 11:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar