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Güç ta

Güç havuçta
Potasyum, demir, bakır ve magnezyum açısından zengin olan , vücuda enerji veriyor. Kan akışını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesi üzerinde de etkili olan havuç, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek sağlıyor. Uzmanlar "Mucize" sebzenin yararlarını şöyle özetliyor:

Diş sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Tansiyonu dengeler.
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır.
Cildi güzelleştirir.
Baş ağrısını dindirir.
Gözlere iyi gelir.
Cinsel gücü arttırır.
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