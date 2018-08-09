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Kayısının faydaları nelerdir?İşte şifa deposu kayısının faydaları...

Yaş ve kuru olarak tüketilebilen kayısı sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor. Ülkemizde Malatya'da yetişen kayısı "A, B, C, E vitaminleri içermektedir. Aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu İşte şifa deposu kayısının faydaları...

Şifa deposu kayısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Tatlıoğlu, taze ve kuru kayısı tüketiminin yararları hakkında bilgiler verdi. Tatlıoğlu, "A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu.

  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 23:18
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