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En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün... İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Cuma gününde siz de en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. En anlamlı ve en güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları ( 10 Ağustos 2018)

İŞTE 10 AĞUSTOS 2018 KISA VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.

Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi

başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.



RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.









Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Cuma'mız mübarek olsun...

Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum... Hayırlı Cumalar!

Allah, hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa, rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı Cumalar!

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur; hallolur. Hayırlı Cumalar...

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.



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Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran bu dilleri boş çevirme... Hayırlı Cumalar!

Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun!

Gönüller bir olsun, mekanlar kimin umrunda? Kardeşlik sevgi hissetmektir, arada yollar olsa da... Hayırlı Cumalar!

Yakınlık ne zamanla, ne de mekanla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında, akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda, yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun...

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.



Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.



Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.' Cumamız Mübarek olsun inşallah.

Ey Rabbim…Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah



Allah'u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır.Cuma namazı vaktinde alış-veriş günahtır. Cumamız Mübarek olsun inşallah.



İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah



Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamed'e nasip eylesin. Amin.







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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar için önemli olan Cuma gününde öğle ezanının okunmasıyla beraber Cuma vakti başlar. Bu vakitten önce insanların mutlaka camilerde bulunması gerekir. Cuma namazı toplamda 16 rekâtlık bir namazdır. Öncelikle Cuma namazının dört rekâtlık ilk sünneti kılınır. Sonrasında öğle namazının ilk sünnetinde kılındığı şeklinde kılınır. Sonrasında da cami içerisinde ikinci bir ezan ve hutbe okunur. Bunların okunmasından sonra ikamet okunup toplumla birlikte namazın iki rekâtlık farzı kılınır. Namazının farzının ardından da dört rekat olan son sünnet öğle namazının ilk sünnetinde olduğu gibi kılınır. Sonrasında ise Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" şeklinde niyet edilerek öğle namazının farzı gibi bir namaz kılınır. İşte bu şekilde Cuma namazı kılınışı sona ermiş olur. Cemaatin namazının bitmesinden sonra ise yet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

Yüce Allah bu mübarek günde Müslüman dostlarını aynı ortamda toplamak amacı için Cuma namazının camide kılınmasını buyurmuştur. Toplumsal birlik ve beraberliğin oluşması artarak çoğalması için bu husus önemlidir. Yüce Allah Müslümanların birbirlerine kırgın ve ya dargın olmasını asla istemezdi. Müslümanlıktaki en önemli kurallardan biri olan sevgi ve paylaşma duygularının pekişmesi için bu tür topluluk içinde kılınan namazlar önemlidir. Cuma günlerinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) en güzel giysilerini giyer, en güzel kokuları sürünür büyük bir özenle namaza giderdir. Dolayısıyla Cuma namazı kılacak olanların öncelikle duşa girmesi hoş kokular kullanması sünnettir. Bunun yanında Cuma günlerinde en yakınlarınızda olan kişilere hayırlı cumalar dileyebilirsiniz. Bu da Yüce Allah'ı hoşnut edecek olan durumlardan biridir. Günümüzde sahip olduğumuz teknolojik iletişim araçları ile birbirimizin varlığını olsun hatırlatan mesajlar göndererek sevginin çoğalmasını sağlayabiliriz.