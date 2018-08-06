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Fuhuştan tutuklanan ''in nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Adana’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Büro Amirliği’nin yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanan 'Pempe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin nasıl yakalandığının detayları ortaya çıktı. Son operasyonda müşteri kılığındaki polisin ‘uzun saçlı’ olmasına aldanınca yakayı ele veren ‘’ lakaplı Ayşe B., o iddiaları ise ifadesinde reddetti.

Pembe Panter böyle yakalanmış!

İlk operasyondan müşteri kılığındaki polisten şüphelenince görüşmeyi keserek kurtulan '', son operasyonda müşteri kılığındaki polisin 'uzun saçlı' olmasına aldanınca yakayı ele vermiş...

"UZUN SAÇLIYDI, ŞÜPHELENMEDİM"

Milliyet gazetesinin haberine göre, Ayşe B. iki hafta önce kendisiyle görüntülü görüşme yapan kişinin polis olduğunu anlayınca görüşmeyi iptal etti. Ayşe B.'yi takibe devam eden polis, bu kez uzun saçlı bir polisi 'müşteri' gibi kullanarak görüşme yaptı. Müşteri ile görüştüğünü zanneden ve ifadesinde 'Uzun saçlıydı polis olduğundan şüphelenmedim' diyen Ayşe B. görüşmeye geldiği otelde müşteri kılığındaki polisler tarafından yakalandı.

O SUÇLAMAYI REDDETTİ

İfadesinde suçunu kabul eden Ayşe B. '5 yıldan beri bu işi yaparım ama kimseden komisyon almam.' diyerek 'fuhuş için yer temin etme' suçlamasına itiraz etti. Twitter üzerinden çalıştığını anlatan Ayşe B. ile birlikte yakalanan Pınar Ç. ise 'Otele gittiğimde haberim yoktu. O benim haberim olmadan pazarlık yapmış' dedi.​

INSTAGRAM FENOMENİ ÇIKTI

Bu haberlerin ardından Pembe Panter Ayşe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla İnstagram'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 11:44
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