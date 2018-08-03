Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.'nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı.



Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.'yi gözaltına aldı.