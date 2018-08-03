Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.'nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı.
Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.'yi gözaltına aldı.
Adana'da fuhuş operasyonu! Pempe Panter yakalandı
Adana'da fuhuş operasyonu sırasında Adana'nın Pembe Panteri olarak bilinen bir kadın yakalandı. Pembe Panter'in sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle geceliği 3 bin lira karşılığında birlikte olduğu öne sürüldü.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.'nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı.
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