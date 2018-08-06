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  1. Pembe Panter böyle yakalanmış!

Son dakika: , Muğla ve için uyarısı

'nin güneyi, Muğla ve 'nın bazı ilçelerinde bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güney İç Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerine kadar 'nin güneyi (Tavas, Kale, Acıpayam, Beyağaç, Çameli), Muğla'nın Seydikemer ilçesi ve Fethiye'nin iç kesimleri ile 'nın Elmalı ve Kaş ilçelerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 12:25
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