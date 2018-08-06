Söylenti Erzurum'daki köyü ayağa kaldırdı! Sopayı alan oraya koştu

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile köylüler arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Önceki gün iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavga, bardağı taşıran son damla oldu.