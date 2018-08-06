Söylenti Erzurum'daki köyü ayağa kaldırdı! Sopayı alan oraya koştu

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile köylüler arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Önceki gün iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavga, bardağı taşıran son damla oldu.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile köylüler arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Önceki gün iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavga, bardağı taşıran son damla oldu.
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