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Söylenti Erzurum'daki köyü ayağa kaldırdı! Sopayı alan oraya koştu

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyünde huzursuzluk çıkardığı iddia edilen iki ailenin bireylerine yönelik linç girişimini, jandarma güçlükle önledi. Köyde istenmeyen iki aile fertleri, jandarma tarafından bölgeden çıkarıldı.

Sopayı alan oraya koştu

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile köylüler arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Önceki gün iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavga, bardağı taşıran son damla oldu.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 11:05
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