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şüphelisi '' aynı zamanda ymiş

'da, üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya '' yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B. (24) dün yakalanmıştı. 'nin aynı zamanda makyaj konusunda fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Pembe Panter bakın kim çıktı!

polisi, Ayşe B.'nin, hesaplarından anlaştığı kişilerle yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi.

Lüks otellerde '' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B., anlaştığı kişilerden gecelik 3 bin lira istiyor.

, buluşmak isteyen 'müşterileriyle' internetten kameralı canlı görüşme yapıp kendini gösteriyor.

INSTAGRAM FENOMENİ ÇIKTI

Bu haberlerin ardından Pembe Panter Ayşe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla 'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.

FUHUŞTAN TUTUKLANDI

Dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.'nin, 'fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ayşe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 18:00
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