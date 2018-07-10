‘Manukyan’ çocuklarını okutmuş

Adana'da emniyet güçleri, 4 Temmuz'da fuhuş çetesine operasyon yaptı. 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri Afife F.'nin 3 çocuğundan ikisinin üniversitede akademisyen, diğerinin de doktor olduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
'Manukyan' lakaplı fuhuş çete lideri Afife F.'nin. İki çocuğunun akademisyen, diğerinin ise doktor olduğu öğrenildi.
'Manukyan' lakaplı fuhuş çete lideri Afife F.'nin. İki çocuğunun akademisyen, diğerinin ise doktor olduğu öğrenildi.
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