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’ çocuklarını okutmuş

‘Manukyan’ çocuklarını okutmuş
Adana'da emniyet güçleri, 4 Temmuz'da fuhuş çetesine operasyon yaptı. 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri F.'nin 3 çocuğundan ikisinin üniversitede akademisyen, diğerinin de doktor olduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.


'' lakaplı fuhuş çete lideri Afife F.'nin. İki çocuğunun akademisyen, diğerinin ise doktor olduğu öğrenildi.
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