Bir susam aşk

Böreklerin, çöreklerin ve simitlerin vazgeçilmezi olan susamın faydaları saymakla bitmiyor.
Yağ oranı ve enerji değeri çok yüksek bir besin olan susam protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineraller ve B vitaminleri içeriyor. Vücuda enerji veriyor.
Cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde kan akışının hızlandırıp ereksiyon problemini gideriyor. Çiftlerin performansını artırıyor. Ağızdaki atıkları, zararlı bakterileri ve mikropları ortadan kaldırıyor. Diğer yararlarından bazıları ise şöyle sıralanıyor:
Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.
Göğsü yumuşatarak nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.
Antioksidan ve kansere karşı koruyucudur.
Susam yağı safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
Hazmı kolaylaştırıp sindirimi rahatlatarak, kabızlığı giderir.
Gaz söktürür.
Karın ağrısını azaltır.
Karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır.
Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur.
Kemik erimesine karşı faydalıdır.
Yağ oranı ve enerji değeri çok yüksek bir besin olan susam protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineraller ve B vitaminleri içeriyor. Vücuda enerji veriyor.
Cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde kan akışının hızlandırıp ereksiyon problemini gideriyor. Çiftlerin performansını artırıyor. Ağızdaki atıkları, zararlı bakterileri ve mikropları ortadan kaldırıyor. Diğer yararlarından bazıları ise şöyle sıralanıyor:
Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.
Göğsü yumuşatarak nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.
Antioksidan ve kansere karşı koruyucudur.
Susam yağı safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
Hazmı kolaylaştırıp sindirimi rahatlatarak, kabızlığı giderir.
Gaz söktürür.
Karın ağrısını azaltır.
Karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır.
Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur.
Kemik erimesine karşı faydalıdır.
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