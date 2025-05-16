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Simge Sağın’ın en acı günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın 45 yaşında vefat etti. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcı, ablasına gözyaşları içinde veda etti.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 14:22
Simge Sağın’ın en acı günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlandı

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Simge Sağın'ın bir süredir sağlık sorunları yaşayan ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü sanatçı Simge Sağın, cenaze töreninde annesinin omuzuna yaslanarak gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Simge Sağın'ın zor gününde dostları da yalnız bırakmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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