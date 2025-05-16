Simge Sağın’ın en acı günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlandı

Simge Sağın'ın bir süredir sağlık sorunları yaşayan ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Simge Sağın'ın bir süredir sağlık sorunları yaşayan ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü sanatçı Simge Sağın, cenaze töreninde annesinin omuzuna yaslanarak gözyaşlarına boğuldu.
Simge Sağın'ın zor gününde dostları da yalnız bırakmadı.
Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.