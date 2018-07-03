Son çekim!

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden 'Survivor' yarışmasının kameramanı Alper Baycın (24), 2 gaspçının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Baycın'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Talihsiz kameraman için dün Antalya Muratpaşa'da cenaze töreni düzenlendi. Alper'in babası Ahmet ile annesi Aynur Baycın, sözlüsü Yasemin Çelik, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve tüm 'Survivor' ekibi, cenaze törenindeydi.
Anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını defalarca öperek, "Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin, ama ömrü öyle olmasın. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem" diye feryat etti. Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik de gözyaşları içerisinde uzun süre tabutun başında bekledi. Alper Baycın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muratpaşa İlçesi'ndeki Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Acun Ilıcalı'nın üzüntüsü yüzüne vurdu.
Survivor ekibi, hayatını kaybeden kameraman Baycın'ı gözyaşları arasında uğurladı.
Anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını defalarca öperek, "Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin, ama ömrü öyle olmasın. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem" diye feryat etti. Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik de gözyaşları içerisinde uzun süre tabutun başında bekledi. Alper Baycın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muratpaşa İlçesi'ndeki Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Acun Ilıcalı'nın üzüntüsü yüzüne vurdu.
Survivor ekibi, hayatını kaybeden kameraman Baycın'ı gözyaşları arasında uğurladı.
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