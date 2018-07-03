Yol Durumu
  1. Kocamı babam kaçırdı
  2. Sapığın yüzü

Son çekim!

Dominik’te öldürdülen Survivor 2018’in kameramanı , ’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ve ekibi de katıldı. Gözyaşları sel olup aktı

Son çekim!
Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden 'Survivor' yarışmasının kameramanı Alper Baycın (24), 2 gaspçının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Baycın'ın cenazesi 'ye getirildi. Talihsiz kameraman için dün Antalya Muratpaşa'da cenaze töreni düzenlendi. Alper'in babası Ahmet ile annesi , sözlüsü , ünlü televizyoncu ve tüm 'Survivor' ekibi, cenaze törenindeydi.



Anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını defalarca öperek, "Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin, ama ömrü öyle olmasın. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem" diye feryat etti. Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik de gözyaşları içerisinde uzun süre tabutun başında bekledi. 'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muratpaşa İlçesi'ndeki Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Acun Ilıcalı'nın üzüntüsü yüzüne vurdu.



Survivor ekibi, hayatını kaybeden kameraman Baycın'ı gözyaşları arasında uğurladı.



Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar