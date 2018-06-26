Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da afet derecesinde dolu yağışı olmuş. Yüz binlerce araç hasar görmüştü. Söz konusu dolu yağışının ardından İstanbulluların birçoğu soluğu oto tamircilerinde aldı.
İstanbul'da dolu yağışı ne zaman başlayacak? Aracınızı dolu yağışından korumanın en etkilli yolları!
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı gelirken İstanbullu vatandaşlar da dolu yağışı için önlem almaya başladı. Araç sahiplerinden bazıları arabasını kapalı otoparka çekerken bazıları da otomobillerini brandayla kapladı. Brandası olmayan vatandaşlar da arabasına halı serdi. Peki aracınızı doludan korumanın etkili yöntemleri nelerdir? Dolu yağışı ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da afet derecesinde dolu yağışı olmuş. Yüz binlerce araç hasar görmüştü. Söz konusu dolu yağışının ardından İstanbulluların birçoğu soluğu oto tamircilerinde aldı.
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji , dolu yağışı , Dolu yağışından aracınızı korumanın yolları
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