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  1. Adana'da bir garip olay!

'da ne zaman başlayacak? Aracınızı dolu yağışından korumanın en etkilli yolları!

den uyarı üstüne uyarı gelirken lu vatandaşlar da için önlem almaya başladı. Araç sahiplerinden bazıları arabasını kapalı otoparka çekerken bazıları da otomobillerini brandayla kapladı. Brandası olmayan vatandaşlar da arabasına halı serdi. Peki aracınızı doludan korumanın etkili yöntemleri nelerdir? Dolu yağışı ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Aracınızı dolu yağışından korumanın en etkilli yolları!


Geçtiğimiz aylarda 'da afet derecesinde olmuş. Yüz binlerce araç hasar görmüştü. Söz konusu dolu yağışının ardından İstanbulluların birçoğu soluğu oto tamircilerinde aldı.
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  • 26 Haziran 2018, Salı 12:52
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