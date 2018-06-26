İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine göre, İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada İstanbul için bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Etkili olacak kuvvetli yağışta ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı konusunda uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI: ÖĞLE SAATLERİNDE HAZIRLIKLI OLUN

​Valiliğin twitter adresinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul'da etkili olacağı duyuruldu.

Açıklama şöyle; "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir.

Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir^"

KUVVETLİ DOLU YAĞIŞLARI MEYDANA GELEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin bugün (26.06.2018 Salı) Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların bugün (26.06.2018 Salı) Trakya'da, Çarşamba (27.06.2018) günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" denildi.

Manisa, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yapılan açıklamanın devamında, "Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıkların bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

​İstanbul'da yağışlar bugün saat 15.00'da başlayıp 23.59'a kadar devam edecek.