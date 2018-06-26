Bir milyon öğrenci ve ailelerinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları az önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2 Haziran'dan beri bu anı bekleyen öğrenciler artık sonuçlarına erişebilir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aramalarına hız veren sekizinci sınıf öğrencileri, kendi LGS sonuçlarını sorguluyor. İşte, bu yıl ilk defa düzenlenen LGS'ye ait sonuçlar....

1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla yerleşilecek. Özel okullar da taban puanlarını ilan edecek. İsteyenler, LGS puanlarıyla özel okullara 1 Temmuz'a kadar ön kayıt yaptırabilecek.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınavitiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.



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2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

LGS İÇİN TERCİH TARİHLERİ TEMMUZ İTİBARİYLE BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ve yerleştirme kılavuzunun bugün açıklanacağını duyurdu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarına göre, 1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla girilecek. Bazı özel okullar da, merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak. LGS sonucuyla bir okula yerleşemeyen yüzde 90 ise, adrese dayalı olarak evine yakın okullara kaydedilecek. Hiçbirine giremeyen öğrencinin kaydı doğrudan açık liseye yapılacak. MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, devlet liseleri için öğrencilerin tercihleri temmuzun ilk haftasından itibaren alınacak.







KOLEJDE ÖN KAYIT ZAMANI

Özel okullarda ön kayıtlar da başlıyor. Sınavla öğrenci alan Türk ve yabancı özel okullar, bugünden itibaren yarın akşama kadar taban puanlarını ilan edecek. 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar ön kayıt alacaklar. Taban puanı tutan birkaç koleje birden ön kayıt yapılabilecek. 1 Temmuz akşamı saat 20.00'de okulların asil ve yedek listeleri ilan etmesi bekleniyor. Kolejlere kayıt 6 Temmuz'a kadar sürecek, 6 Temmuz'da ise serbest kayıt dönemine geçilecek. Özel okula kesin kayıt olup MEB sisteminden sınav sonuçlarına göre tercih yapanların listesi MEB tarafından iptal edilecek.



TARİH ERTELENMİŞTİ

MEB, daha önce yapmış olduğu duyuruda, LGS sonuçlarının, 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağını bildirmişti. Ancak MEB 3 Haziran'da sosyal medya hesabından, LGS'nin 26 Haziran'da açıklanacağını duyurdu. İşte MEB'in sosyal medya paylaşımı:







SINAVA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLECEK?

LGS sonuçlarına itiraz etmek isteyen adayların dikkat etmesi gerekenler:



- Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç beş iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.



- Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, 'Kurumsal Tahsilât Programı' veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekiyor.



- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmuyor.



- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmuyor.



- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.



- Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.