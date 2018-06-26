Merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde bir binadan alarm sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bistro (içkili restoran) olarak kullanılan iş yerini kontrol ettikleri sırada bir kişiyi alkol alırken buldu.
Adana'da bir garip olay! İçeride yakalandı 'unutuldum' dedi
Adana Seyhan'da alarmı çalan bir iş yerine giden polisler, içeride unutulduğunu iddia eden ve kapının üzerine kilitlendiğini öne süren zanlıyı gözaltına aldı.
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