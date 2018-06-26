Merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde bir binadan alarm sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bistro (içkili restoran) olarak kullanılan iş yerini kontrol ettikleri sırada bir kişiyi alkol alırken buldu.