İstanbul'daki araç sahipleri dikkat! Meteoroloji'den süper hücre uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Yarın Marmara genelinde sıcak hava ve poyrazla Karadeniz'den nem taşınımı varken, yukarı seviyelerden alçak merkez ve serin hava yaklaşıyor. Yüksek nem ve düşey sıcaklık profili, Marmara genelinde gök gürültülü fırtınalar için uygun koşullar oluşturuyor. Bunlar dar alanlarda sağanak geçişleri şeklinde görüleceğinden, hangi saatte tam olarak nerede yağış düşeceği şimdiden tahmin edilemez ama İstanbul da koşulların uygun olduğu bölge içerisinde yer alıyor" diye konuştu.