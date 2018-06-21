Çakma Mesut

Türk genci Çinliler'i şakalamaya devam etti. Okumak için Şanghay'a giden Can Akkılınç, bazen halı satıcısı oldu, bazen de sokakta çifte telli oynayan gösterici. Bazen çaycı, bazen temizlikçi... Hepsini videoya kaydedip servis etti. Son olarak dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in taklidini yapmaya girişti. Özil formasını giyen Akkılınç, lüks bir araç ile çok sayıda koruma kiraladı. Daha sonra korumalar eşliğinde aracından inip büyük caddelerde ve sokaklarda dolaştı. Onu görenler ise gerçek Mesut sandı. Onlarca kişi Akkılınç'la fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. O ilginç anları ise yakın arkadaşları videoya aldı. Genç adam daha sonra çektirdiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Şakayı izleyenler yorumlarıyla sosyal medyayı yıktı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Cidden süpersin kardeşim.
Biz nasıl Çinliler'i birbirlerine benzetiyorsak, kesin bunlar da bizi birbirimize benzetiyorlar.
Çin değil de Şanghay futboldan bayağı uzakmış
Türkiye'de olsa çoktan dayak yemiştin...
Fena trollemiş yahu...
Messi ve Ronaldo'yu da dene...
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Cidden süpersin kardeşim.
Biz nasıl Çinliler'i birbirlerine benzetiyorsak, kesin bunlar da bizi birbirimize benzetiyorlar.
Çin değil de Şanghay futboldan bayağı uzakmış
Türkiye'de olsa çoktan dayak yemiştin...
Fena trollemiş yahu...
Messi ve Ronaldo'yu da dene...
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