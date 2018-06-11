Ramazan ayı ile birlikte değişen beslenme düzeni ve uzun süren açlık, sindirim sisteminde birtakım rahatsızlıklara neden oluyor. Uzmanlar, oruç sırasında sık görülen hazımsızlığa çözümün ev yapımı yoğurt ve ayranda olduğunu söylüyor. Evde yapılan yoğurt, bağırsak florasını destekliyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Uzmanlar, gaz ve şişkinlik için genellikle soda ve çaya yöneldiğini belirtiyor. Ancak bu gıdaların aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden oluyor. Oysa yoğurt, içerisindeki yararlı bakteriler ile vücuda şifa veriyor. Uzun süre tok kalması sağlayan bu gıdalar, su ihtiyacını da karşılıyor. Uzmanlar, su içmekten hoşlanmayanlara ayran tüketmelerini öneriyor.
Sinsirimin şifası ayranda
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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