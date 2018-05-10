;
Yol Durumu
  1. Aile şokta

tedavisinde ne yapılmalı?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Migren tedavisinde ne yapılmalı?

Babam 57 yaşında. Ben 28 yaşındayım. 1 ay önce babam felç geçirdi. İlişki sırasındayken olmuş. Yeni evlendim. Ben de ilişkide felç olur muyum? Korkmaya başladım. Ne yapmalıyım?

Etiketler: , ,
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 07:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar