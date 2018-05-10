Babam 57 yaşında. Ben 28 yaşındayım. 1 ay önce babam felç geçirdi. İlişki sırasındayken olmuş. Yeni evlendim. Ben de ilişkide felç olur muyum? Korkmaya başladım. Ne yapmalıyım?
Migren tedavisinde ne yapılmalı?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: Hacamat , Nafiz Karagözoğlu , Migren
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