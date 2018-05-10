;
Yol Durumu
  1. Migren tedavisinde ne yapılmalı?

18 i ilacı ödeme listesine aldı

Akciğer inin tedavisinde kullanılan 18 ilaç 'nın ödeme listesine alındı. SGK, 18 kanser ilacını geri ödeme listesine dahil etti.

SGK 18 kanseri ilacı ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada hizmetlerinin en önemlilerinden birinin hastaların tedavisinin vazgeçilmez bir parçası olan ilaçların temini konusu olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda bugüne kadar sağlık konusunu bir maliyet unsuru olarak görmeyen bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Bakan Sarıeroğlu, "'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer i olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacı geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır" dedi.

Sarıeroğlu, geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanlarını ise şöyle sıraladı:

"VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

XALKORİ: Akciğer kanseri

TAGRİSSO: Akciğer kanseri

ALECENSA: Akciğer kanseri

ZYKADIA: Akciğer kanseri

IRESSA: Akciğer kanseri

SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı), NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali)

DOPADEX: Parkinson hastalığı"

2017 yılının ikinci döneminden itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığıyla yurt dışından temin edilen ilaçlardı.

Etiketler: , ,
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 10:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar